In una vecchia intervista al Corriere, Maria De Filippi ha parlato per la prima volta del suo passato sentimentale e dei ragazzi con cui è stata prima di conoscere Maurizio Costanzo e di innamorarsene, sposandolo cinque anni dopo averci convissuto. A quanto pare il primo ragazzo della conduttrice di Uomini e Donne è stato un amico di suo fratello, che all’epoca non l’aveva presa benissimo. Maria aveva poco più di diciotto anni ed è stata con quel ragazzo per tre anni. La storia è finita male, ma la conduttrice ha ammesso che è stata colpa sua “Oggi è un amico di messaggi. Insomma, lo sento via sms. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sapete chi c’era prima di Maurizio Costanzo per Maria De Filippi? Ecco i suoi ex