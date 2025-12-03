Belve la commozione di Maria De Filippi ripensando a Maurizio Costanzo

Maria De Filippi si lascia intervistare da Francesca Fagnani a Belve e si commuove, ripensando al marito Maurizio Costanzo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Belve, la commozione di Maria De Filippi ripensando a Maurizio Costanzo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Solo @francescafagnan poteva riuscire a fare spezzare la voce dalla commozione a Maria De Filippi ! #Belve Vai su X

«Ricordo ancora la mia commozione quando, avrà avuto dodici anni, mi chiamò ‘papà’ per la prima volta. All’inizio è una paternità diversa. Poi diventa uguale all’altra, a quella naturale. Ritengo il suo arrivo un miracolo». Maurizio Costanzo ha raccontato così - facebook.com Vai su Facebook

“Non so se all’ultimo ha sofferto”: Maria De Filippi in lacrime a Belve, il pensiero più doloroso su Maurizio Costanzo - Maria De Filippi si lascia andare a Belve ricordando Maurizio Costanzo e il dubbio che la accompagna da anni. Da donnaglamour.it

Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo a Belve e si commuove: "Gli chiederei se ha sofferto" | VIDEO - La conduttrice è stata ospite dell'ultima puntata del programma di Francesca Fagnani ... Riporta tpi.it

''Non so se Maurizio all’ultimo momento ha sofferto'': Maria De Filippi con la voce rotta a 'Belve', perché si è commossa - La voce della De Filippi – una delle donne più di successo della tv italiana – è rotta dalla commozione. Lo riporta gossip.it

Maria De Filippi si commuove a Belve per Maurizio Costanzo/ “Cosa gli chiederei se potessi riportarlo qui” - Maria De Filippi ha rilasciato un'intervista a Belve, nel corso dell'ultima puntata, e ha parlato di Maurizio Costanzo, commuovendosi ... Scrive ilsussidiario.net

Maria De Filippi a Belve si commuove parlando di Maurizio Costanzo: “Se potessi rivederlo gli chiederei se…” - ” Ieri sera è andata in onda su Rai Due una nuova puntata di Belve, condotto da Francesca ... Come scrive isaechia.it

Maria De Filippi in lacrime a Belve: «Riporterei in vita Maurizio Costanzo, gli chiederei solo se ha sofferto» - Martedì 2 dicembre 2025, Belve ha chiuso la stagione con un momento destinato a restare nella memoria del pubblico. Lo riporta msn.com