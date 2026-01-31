Marattin replica a Salis | La patrimoniale non è un’idea da ignoranti
Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico, non le manda a dire. Risponde alle critiche di Ilaria Salis sulla patrimoniale, definendola un’idea che non si può ignorare. Marattin sottolinea come la questione fiscale sia importante e che non si possa pensare di risolverla senza interventi mirati. La polemica si infiamma tra i due politici, mentre il dibattito sulla patrimoniale diventa sempre più acceso.
Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico, ha risposto con durezza alle affermazioni dell’europarlamentare Ilaria Salis sull’opportunità di una patrimoniale in Italia. L’episodio, diventato virale sui social, nasce da un post di Salis su X (ex Twitter) in cui chiedeva ai suoi follower di indignarsi perché, secondo lei, i più ricchi pagano in proporzione al reddito e al patrimonio tasse inferiori rispetto a un operaio o a un’infermiera. Il tono accorato dell’appello ha scatenato la reazione di Marattin, che ha definito l’intervento “informativo” ma privo di fondamento. Il deputato ha sottolineato che la tassazione sul patrimonio in Italia non è un’idea nuova, né sperimentale: esiste già, e pesa per circa 50 miliardi di euro all’anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
