Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico, non le manda a dire. Risponde alle critiche di Ilaria Salis sulla patrimoniale, definendola un’idea che non si può ignorare. Marattin sottolinea come la questione fiscale sia importante e che non si possa pensare di risolverla senza interventi mirati. La polemica si infiamma tra i due politici, mentre il dibattito sulla patrimoniale diventa sempre più acceso.

Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico, ha risposto con durezza alle affermazioni dell’europarlamentare Ilaria Salis sull’opportunità di una patrimoniale in Italia. L’episodio, diventato virale sui social, nasce da un post di Salis su X (ex Twitter) in cui chiedeva ai suoi follower di indignarsi perché, secondo lei, i più ricchi pagano in proporzione al reddito e al patrimonio tasse inferiori rispetto a un operaio o a un’infermiera. Il tono accorato dell’appello ha scatenato la reazione di Marattin, che ha definito l’intervento “informativo” ma privo di fondamento. Il deputato ha sottolineato che la tassazione sul patrimonio in Italia non è un’idea nuova, né sperimentale: esiste già, e pesa per circa 50 miliardi di euro all’anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marattin replica a Salis: “La patrimoniale non è un’idea da ignoranti

Approfondimenti su Luigi Marattin Italia

Marattin attacca Salis dopo le sue dichiarazioni sulla patrimoniale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Luigi Marattin Italia

Marattin stronca la Salis: Patrimoniale? Non sai di cosa parliIl botta e risposta tra il segretario del Partito Liberaldemocratico e l'europarlamentare di Avs incendia i social: ecco lo scambio al vetriolo ... msn.com

Referendum, tensione tra Nordio e le toghe: "Blasfemi". In scena la frattura del sistema-giustizia D’Ascola, indipendenza delle toghe a rischio. Il Guardasigilli replica a tono: nervi tesi. Il Procuratore generale, Gaeta e il presidente Cnf, Greco provano a ricucire il - facebook.com facebook