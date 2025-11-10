Patrimoniale la replica di Tajani a Landini | Cosa da Urss mai con noi al Governo
"La patrimoniale è una cosa da Unione Sovietica. La patrimoniale non esiste. Finché ci saremmo noi al governo la patrimoniale non ci sarà mai". Così il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani rispondendo alle domande dei cronisti nel punto stampa a Bari. 🔗 Leggi su Iltempo.it
