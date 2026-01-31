Marattin stronca la Salis | Patrimoniale? Non sai di cosa parli

Marattin attacca Salis dopo le sue dichiarazioni sulla patrimoniale. Il deputato di Italia Viva dice che non ha idea di cosa parli e respinge l’idea di tassare i patrimoni come soluzione principale. La discussione si accende tra chi sostiene di colpire le grandi ricchezze e chi invece vede la proposta come dannosa e poco efficace.

La patrimoniale è una delle grandi ossessioni della sinistra, lo sappiamo. Creare nuova ricchezza? Macchè, tassare i patrimoni come stella polare. Tra le testimonial della campagna #TaxTheRich non possiamo non trovare Ilaria Salis, attivissima sui social e sempre pronta a invocare imposte contro i più abbienti. Ma la sua ultima invettiva non è passata inosservata, come testimoniato dalla stroncatura firmata Luigi Marattin. Andiamo per gradi. L'ultimo intervento su X dell'europarlamentare di Avs mette nel mirino i ricchi. In particolare, l'attivista si è schierata contro coloro che "in proporzione a reddito e patrimonio" pagano "molte – ma molte – meno tasse di un operaio o un'infermiera".

