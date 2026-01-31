Mantovano | Il referendum non sarà il giorno dell’Apocalisse il dibattito torni a essere civile

Alfredo Mantovano entra nel dibattito sul referendum e chiede un confronto più civile. Sottolinea che non sarà il giorno dell’Apocalisse e invita tutti a discutere con più responsabilità, evitando toni troppo accesi. Mantovano ha parlato con chiarezza, chiamando le forze politiche e i cittadini a mantenere un tono più moderato.

Alfredo Mantovano interviene con autorevolezza nel dibattito sul referendum per la separazione delle carriere giudiziarie richiamando tutti a un senso di responsabilità. La metafora dell’Apocalisse e il rispetto del popolo.  “ La Sacra Scrittura ammonisce a stare vigili perché non conosciamo ‘ne’ il giorno né l’ora’. Dunque, non vi è alcuna certezza che il 24 di marzo dell’Anno Domini 2026 non si scateni l’Apocalisse. Quello di cui sono certo è che se ciò si dovesse verificare, non sarà a causa della conferma referendaria della riforma della giustizia”. Lo ha affermato il sottosegretario Alfredo Mantovano,  alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026 nel Distretto della Corte d’Appello di Napoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

