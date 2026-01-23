Crans-Montana Mantovano | L' Italia chiede alla Commissione Ue di essere parte civile – Il video

L’Italia ha richiesto alla Commissione europea di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario in Svizzera riguardante Crans-Montana. La decisione mira a tutelare gli interessi italiani coinvolti e garantire trasparenza nel processo. La richiesta si inserisce in un quadro di attenzione alle questioni transfrontaliere e alla tutela delle relazioni tra i paesi europei e la Svizzera.

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 "L'Italia chiede che la Commissione europea si costituisca parte civile nel procedimento in Svizzera. Esistono fior fior di precedenti, se l'Europa ha senso anche in termini cooperazione giudiziaria, qui ci sono interessi economici e qualcosa di più importante e significativo che non può non trovare rappresentatività da parte della Commissione europea". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in conferenza stampa, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con i famigliari delle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

