Le elezioni più prevedibili della storia delle elezioni prevedibili

Quotidiano.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 25 novembre 2025 – Sono terminate le elezioni regionali più prevedibili della storia delle elezioni regionali prevedibili. In Veneto vince Alberto Stefani. In Campania vince Roberto Fico. In Puglia vince Antonio Decaro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

