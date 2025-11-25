Le elezioni più prevedibili della storia delle elezioni prevedibili
Firenze, 25 novembre 2025 – Sono terminate le elezioni regionali più prevedibili della storia delle elezioni regionali prevedibili. In Veneto vince Alberto Stefani. In Campania vince Roberto Fico. In Puglia vince Antonio Decaro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
