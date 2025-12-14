Sbordone il saluto e l’orgoglio | Due anni di forti tensioni di piazza ordine pubblico gestito al meglio Il mio rammarico? Gli agenti feriti

Sbordone riflette sul suo operato alla guida della città, sottolineando l’impegno nel mantenimento dell’ordine pubblico durante due anni di tensioni. Esprime orgoglio per i risultati raggiunti, ma anche rammarico per le ferite subite dagli agenti durante i servizi di sicurezza. Un saluto che racchiude soddisfazione e consapevolezza delle sfide affrontate.

"Lascio una città dove mi sono speso con grandissimo impegno. Il mio rammarico più grande qui? I tanti agenti rimasti feriti durante il servizio d’ordine". Il questore Antonio Sbordone, tra un mese, andrà a guidare la Questura di Venezia. Un trasferimento che è conseguenza dei movimenti "fisiologici" di personale, come spiega il numero uno di piazza Galilei, che guida la Questura bolognese da due anni. Due anni impegnativi, contraddistinti da un innalzamento della tensione, in particolare legata alla causa palestinese. E Bologna, in questo senso, è stata ‘capofila’ della contestazione. "Questa è una città ‘brillante’ sotto il profilo dell’agitazione di piazza", sottolinea Sbordone. Ilrestodelcarlino.it

L'attuale vertice della polizia, Antonio Sbordone, è pronto a salutare le due torri - facebook.com facebook