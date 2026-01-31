Manifestanti da tutta Italia in piazza | Il governo ci ascolti non possiamo aspettare ancora

Centinaia di persone da tutta Italia si sono radunate ieri davanti al Palazzo Nuovo di Torino, occupandolo per tutta la giornata. Veneti, toscani e anche alcuni francesi residenti nel Paese hanno chiesto di essere ascoltati dal governo. La protesta è scattata questa mattina e non si è ancora placata, con i manifestanti che chiedono azioni concrete e risposte immediate.

Centinaia di persone provenienti da diverse regioni d'Italia, tra cui veneti, toscani e francesi residenti nel Paese, hanno occupato per tutta la giornata di lunedì 31 gennaio il Palazzo Nuovo di Torino, sede storica della Facoltà di Lettere e Filosofia. L'azione, organizzata da Askatasuna, un movimento che da anni si batte per diritti civili, autonomia territoriale e riforme sociali, è stata presentata come una risposta diretta al silenzio del governo sulle principali rivendicazioni dei cittadini. I manifestanti, molti dei quali hanno trascorso la notte in tenda e sacco a pelo all'interno del palazzo, hanno innalzato striscioni con slogan come "Il governo ci ascolti" e "Non possiamo aspettare ancora", esprimendo una crescente frustrazione per l'assenza di risposte concrete a temi come la riforma del sistema sanitario, la tutela dei diritti dei migranti e l'emergenza abitativa.

