Manfredonia piange Umberto ' Robin' Leone l' eroe dei bambini | Mentre la sua malattia avanzava regalava speranza

Manfredonia piange Umberto ‘Robin’ Leone, conosciuto come l’eroe dei bambini. Il cavaliere dei piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica di San Giovanni Rotondo non ce l’ha fatta, nonostante gli ultimi sforzi. Mentre la malattia avanzava, lui continuava a regalare sorrisi e a portare speranza ai bambini, diventando un punto di riferimento per tanti. Ora la città si stringe attorno alla famiglia e ai piccoli che avevano imparato ad amare il suo spirito di solidarietà.

Manfredonia piange Umberto 'Robin' Leone, il cavaliere dei bambini che ha regalato sorrisi e speranza ai piccoli degenti del reparto di Oncoematologia pediatrica di San Giovanni Rotondo, ma non è riuscito a vincere la sua battaglia contro una pesante malattia. Ventiduenne, militare dell'esercito.

