Studentessa denuncia | Quell' uomo mi ha stuprata a casa sua Trovata mentre urla e piange sul marciapiede

Prima l'incontro in pieno giorno, poi l'invito a casa, degenerato poi in un presunto stupro. Vittima una ragazza di 20 anni, che ha denunciato la violenza sessuale subita da un magazziniere di 35 anni, conosciuto nel centro di Alba, in provincia di Cuneo. I passanti l'hanno trovata mentre urlava. 🔗 Leggi su Today.it

Studentessa ventenne denuncia violenza sessuale: indagato un 35enne | https://shorturl.at/STzEK - facebook.com Vai su Facebook

Studentessa 20enne stuprata, trovata in strada sconvolta e coi pantaloni abbassati. Lui si difende: «Era consensuale» - Una studentessa di 20 anni di Alba ha denunciato di essere stata stuprata mentre era a casa di un uomo di 35 anni, un magazziniere residente nella provincia di Cuneo. Lo riporta leggo.it

Ventenne denuncia stupro dopo un incontro in strada ad Alba - Un episodio di violenza sessuale è stato denunciato da una studentessa ventenne di Alba (Cuneo). Come scrive msn.com

Abusi in laboratorio: assistente tecnico accusato di molestie su 10 studentesse a Torino. La scuola non ha denunciato - Il caso è venuto alla luce grazie alla denuncia delle allieve, che sono andate personalmente dai carabinieri a raccontare i fatti dopo aver inutilmente informato i vertici della scuola con lettere e s ... torino.corriere.it scrive