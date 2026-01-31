Majelletta bambino si ferisce in slittino fuori pista | urta una pietra portato in ospedale

Un bambino si è ferito oggi sulla Majelletta mentre scendeva con lo slittino. Il piccolo ha urtato una pietra e ha bisogno di cure mediche. È stato portato in ospedale, mentre la giornata ha registrato molta gente, con pullman da fuori regione e tanti sciatori come in piena stagione.

Giornata di grande affluenza oggi 31 gennaio sulla Majelletta, con numerosi pullman arrivati da fuori regione e presenze da piena stagione. Il meteo ha alternato momenti di sole a tratti di nebbia, senza però scoraggiare gli appassionati della neve.

