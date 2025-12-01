Milan e Technogym rinnovo della partnership | il comunicato ufficiale del club rossonero

Pianetamilan.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AC Milan e Technogym annunciano, con una nota ufficiale, il rinnovo della loro partnership: prosegue, dunque, la storica collaborazione tra i due brand all'insegna di benessere, innovazione e alte performance. Ecco il comunicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

