Milan e Technogym rinnovo della partnership | il comunicato ufficiale del club rossonero
AC Milan e Technogym annunciano, con una nota ufficiale, il rinnovo della loro partnership: prosegue, dunque, la storica collaborazione tra i due brand all'insegna di benessere, innovazione e alte performance. Ecco il comunicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
Fit MI - Wellness Club Milano. . Sai quanti anni ha davvero il tuo benessere? Con Technogym Checkup puoi scoprirlo! Grazie a tecnologie avanzate e all’intelligenza artificiale, valuta i tuoi parametri fisici e cognitivi per mostrarti la tua età reale di forma. Un pun - facebook.com Vai su Facebook