Oggi il portiere francese Mike Maignan firma il suo nuovo contratto con il Milan. La trattativa è quasi conclusa e nel pomeriggio Maignan metterà la firma sul rinnovo. I tifosi aspettano con ansia questa conferma, che rafforza il legame tra il giocatore e la squadra.

Mesi di discussioni, ora siamo a un passo dal traguardo: in estate Mike Maignan è stato vicinissimo a lasciare il Milan per il Chelsea. I due club non hanno però mai trovato l'accordo e il francese è rimasto in rossonero, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2026. Dopo settimane di attesa, il portiere e il club rossonero hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto che legherà Maignan al Diavolo praticamente 'a vita'. Tutti i dettagli. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Moretto: "Igli Tare vorrebbe portare Disasi al Milan". I dettagli>>> Giornata importante per il futuro e il presente del Milan: come racconta 'La Gazzetta dello Sport' questo pomeriggio è attesa la firma sul rinnovo di contratto di Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il giorno del rinnovo di Maignan: nel pomeriggio la firma sul contratto

