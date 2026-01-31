Milan il giorno del rinnovo di Maignan | nel pomeriggio la firma sul contratto
Oggi il portiere francese Mike Maignan firma il suo nuovo contratto con il Milan. La trattativa è quasi conclusa e nel pomeriggio Maignan metterà la firma sul rinnovo. I tifosi aspettano con ansia questa conferma, che rafforza il legame tra il giocatore e la squadra.
Mesi di discussioni, ora siamo a un passo dal traguardo: in estate Mike Maignan è stato vicinissimo a lasciare il Milan per il Chelsea. I due club non hanno però mai trovato l'accordo e il francese è rimasto in rossonero, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2026. Dopo settimane di attesa, il portiere e il club rossonero hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto che legherà Maignan al Diavolo praticamente 'a vita'. Tutti i dettagli. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Moretto: "Igli Tare vorrebbe portare Disasi al Milan". I dettagli>>> Giornata importante per il futuro e il presente del Milan: come racconta 'La Gazzetta dello Sport' questo pomeriggio è attesa la firma sul rinnovo di contratto di Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Milan Maignan
Rinnovo Maignan, tutto pronto per la firma sul contratto del portiere francese? Ufficialità vicina!
Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan sembra ormai vicino alla conclusione.
Milan-Maignan, clamorosa novità sul rinnovo di contratto del portiere francese
Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, è vicino a rinnovare il suo contratto con il club.
Ultime notizie su Milan Maignan
Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Giorno della memoria: come ogni giorno in piazza Duomo a Milano - Pressenza; Milan, la svolta è a un passo. Rifinanziamento a giorni, entra Comvest, esce Elliott; Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica.
Milan, è il giorno di Mateta: prima le visite mediche, poi la firma. Juve beffata!Inseguito invano in estate e vicino alla Juve nelle scorse settimane, l'attaccante francese è ormai prossimo a vestire il rossonero ... tuttosport.com
Maignan si lega al Milan, è il giorno del rinnovo: dettagli e cifre dell'accordo, sarà il più pagato della rosaMike Maignan sarà ancora il portiere del Milan: attesa per l'annuncio ufficiale sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno. msn.com
Mike Maignan, è il giorno dell'annuncio: la firma del rinnovo con il Milan è attesa nel pomeriggio #MilanPress - facebook.com facebook
#Milan, è il giorno di #Mateta: prima le visite mediche, poi la firma. #Juve beffata! x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.