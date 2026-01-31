Maignan esce da Casa Milan dopo la firma sul rinnovo Ecco il video | PM

Mike Maignan esce da Casa Milan dopo aver firmato il nuovo contratto. Il portiere francese ha ufficialmente rinnovato il suo impegno con il Milan e si è mostrato sorridente mentre lasciava la sede rossonera. Il video dell’uscita sta facendo il giro sui social.

Maignan esce da Casa Milan dopo la firma sul rinnovo. Ecco il video PM Mike Maignan ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni. Ecco il video all'uscita dalla sede rossonera La firma è finalmente arrivata. Il capitano del Milan Mike Maignan ha siglato nel pomeriggio il rinnovo che lo legherà in rossonero per le prossime stagioni. Ecco il video dell'uscita di 'Magic' Mike da Casa Milan. L'annuncio ufficiale è previsto a breve.

