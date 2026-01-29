Orazio Accomando ha annunciato che il rinnovo di Mike Maignan con il Milan arriverà a breve. Secondo il giornalista sportivo, l’accordo dovrebbe essere firmato nelle prossime settimane, mettendo fine alle voci di mercato. Il portiere francese, che si è dimostrato tra i punti di forza dei rossoneri, continuerà a difendere la porta del club anche nella prossima stagione.

È praticamente tutto pronto per il rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan. Il portiere francese, classe 1995, giunse in rossonero il 1° luglio 2021, in sostituzione di Gianluigi Donnarumma passato a parametro zero al PSG, per 16,4 milioni di euro, proveniente dal Lille, con cui aveva appena vinto la Ligue 1. Maignan, all'epoca, firmò un contratto di cinque anni, con scadenza fissata al 30 giugno 2026, per uno stipendio da 2,8 milioni di euro netti a stagione più bonus a superare di poco quota 3 milioni di euro annui. Quell'accordo, negli anni, non è mai stato rivisto né ritoccato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Accomando: “Ecco quando arriverà la firma sul rinnovo di Maignan con il Milan”

