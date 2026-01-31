Maignan a Milano | trattative in corso per prolungamento contrattuale con il club rossonero

Mike Maignan sta trattando con il Milan per rinnovare il suo contratto. Le parti sono vicine a trovare un accordo e il portiere francese dovrebbe restare in rossonero fino al 2031. La trattativa è in corso da alcune settimane e, a breve, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.

Mike Maignan è sempre più vicino a siglare un nuovo contratto con il Milan, che lo vedrà legato al club rossonero fino al 2031. L'accordo, già concordato nelle settimane precedenti, è in fase conclusiva: gli agenti del portiere francese, nato nel 1995, hanno trascorso il pomeriggio di venerdì 30 gennaio nella sede del club a Milano per sistemare gli ultimi dettagli formali. La firma ufficiale è attesa entro la fine della giornata di sabato, con il rinnovo che chiuderà definitivamente la carriera del giocatore in rossonero. L'operazione rappresenta un passo strategico per il Milan, che punta a consolidare il nucleo fondamentale della squadra dopo anni di crescita e successi.

