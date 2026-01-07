Conferme dalla Francia | Trattative avanzate per il rinnovo di Maignan con il Milan
Secondo fonti francesi, le trattative tra Mike Maignan e il Milan per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2026, sono in uno stato avanzato. Fabrice Hawkins di RMC Sport conferma che le discussioni stanno procedendo positivamente, segnando un passo importante per il futuro del portiere francese con il club rossonero.
Il giornalista del portale francese RMC Sport Fabrice Hawkins conferma: trattative avanzate tra Maignan e il Milan per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2026. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
