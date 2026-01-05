Foggia a Casillo e Devitto club smentisce trattative in corso | Notizie che destabilizzano l' ambiente

Il Calcio Foggia 1920 ha dichiarato di non essere coinvolto in alcuna trattativa di vendita in corso. Nonostante le voci circolate, il club ha precisato che non ci sono trattative attive e che le recenti notizie sono fonte di confusione e disorientamento nell’ambiente. La società conferma il suo impegno e la stabilità attuale, rassicurando tifosi e stakeholders sulla situazione societaria.

Non esiste alcuna trattativa in atto. Il Calcio Foggia 1920, malgrado la disponibilità alla cessione più volte annunciata dal patron Canonico, non è oggetto di un passaggio di proprietà. Il club rossonero, con una nota, smentisce la notizia apparsa sul sito Tuttomercatoweb, circa una cessione del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - "Foggia a Casillo e Devitto", club smentisce trattative in corso: "Notizie che destabilizzano l'ambiente" Leggi anche: Muharemovic Juve, l’ad Carnevali smentisce: «Non ci sono trattative in corso». Il punto della situazione attorno al difensore del Sassuolo Leggi anche: Juve, Exor smentisce trattative per cessione quote Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. "Foggia a Casillo e Devitto", club smentisce trattative in corso: "Notizie che destabilizzano l'ambiente" - La società rossonera smentisce categoricamente il contenuto di un articolo apparso sulla testata Tuttomercatoweb, nella quale si annunciava una trattativa con gli attuali proprietari dell'Heraclea ... foggiatoday.it

Casillo torna a Foggia e richiama pure Zeman - L’ex patron del Foggia fa sapere di aver acquisito la disponibilità ad allenare da parte di mister Zeman. lagazzettadelmezzogiorno.it

Il 26 Dicembre 1194 nasceva a Jesi Federico II di Svevia, l'Imperatore che amava Foggia Marzia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.