Macaulay Culkin, ancora scosso per la scomparsa di Catherine O'Hara, le dedica un messaggio su Instagram. Ricorda con nostalgia l’attrice che gli ha fatto da madre nel film cult

Oggi, in risposta alle parole gentili e commosse dell’attrice, la ricorda con altrettanta emozione sui social. Alla notizia della morte della collega-mentore-amica ha scritto: «Mammina. Pensavo avremmo avuto più tempo. Ne volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho ascoltato. Ma avevo ancora tanto da dire. Ti voglio bene. Ci vediamo dopo». Accanto al post di Instagram ha pubblicato due immagini a confronto, quella tratta dal film-evento e quella in cui si guardano alla cerimonia di Los Angeles. I due si guardano con la stessa aria felice e giocosa negli occhi, con una complicità che il tempo non ha scalfito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Macaulay Culkin dopo la scomparsa di Catherine O'Hara: «Mammina. Pensavo avremmo avuto più tempo. Ne volevo di più»

Approfondimenti su Catherine OHara

Catherine O'Hara ricorda con emozione l'attrice con cui ha condiviso il set di

#Catherine-O’Hara || Macaulay Culkin ricorda con dolore la morte della collega Catherine O’Hara, avvenuta a 71 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Catherine OHara

Argomenti discussi: La mezza età di Macaulay Macaulay Culkin Culkin; Macaulay Culkin ricorda Catherine O’Hara: Mamma, credevo avessimo tempo; Morte di Catherine O’Hara, Macaulay Culkin e il messaggio struggente: Pensavo avessimo tempo, a più tardi; Catherine O'Hara, Macaulay Culkin: Mamma, pensavo di avere più tempo da passare con te.

Le commoventi parole di Macaulay Culkin dopo la notizia della morte dell’attrice: Mamma, pensavo…Macaulay Culkin ricorda Catherine O'Hara con un toccante messaggio d'addio. Il legame tra i due protagonisti di Mamma ho perso l'aereo. bigodino.it

Morte Catherine O’Hara: l’omaggio delle star e il commovente addio di Macaulay Culkin, il Kevin di Mamma ho perso l’aereoO'Hara faceva parte dell'ensemble della serie comica canadese Sctv, che contribuì a lanciare le carriere anche di John Candy, Eugene Levy, Rick Moranis, tutte star che dal Canada sono diventate note a ... tg.la7.it

Morte Catherine O’Hara: l’omaggio delle star e il commovente addio di Macaulay Culkin, il Kevin di “Mamma ho perso l’aereo” Link nei commenti - facebook.com facebook

Morte Catherine O’Hara: l’omaggio delle star e il commovente addio di Macaulay Culkin, il Kevin di “Mamma ho perso l’aereo” x.com