Macaulay Culkin ricorda con dolore la morte della collega Catherine O’Hara, avvenuta a 71 anni. L’attore, che ha condiviso con lei il set di “Mamma, ho perso l’aereo”, ha scritto un messaggio struggente: “Pensavo avessimo tempo, a più tardi”. Le sue parole mostrano quanto fosse legato a quella donna, lasciando un segno anche dopo la sua scomparsa.

Catherine O’Hara è morta a 71 anni dopo una breve malattia. L’intero mondo del cinema internazionale piange la scomparsa della grande attrice, ma c’è un messaggio di cordoglio che si distingue dagli altri per intensità emotiva. È toccante l’addio che Macaulay Culkin lancia sui social, ricordando la collega che per lui è stata come una mamma. Il messaggio d’addio di Macaulay Culkin A poche ore dall’annuncio della morte di Catherine O’Hara, uno dei colleghi più affezionati l’ha ricordata sui social. Sul proprio profilo Instagram, Macaulay Culkin ha postato due foto: la prima li ritrae assieme in una scena di Mamma, ho perso l’aereo; la seconda li mostra, parecchi anni dopo, scambiarsi un affettuoso abbraccio a un evento ufficiale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte di Catherine O’Hara, Macaulay Culkin e il messaggio struggente: "Pensavo avessimo tempo, a più tardi"

“Mamma. Pensavo che avessimo tempo. Volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentito ma avevo ancora molto da dire. Ti amo. Ci vediamo più tardi.” Dal profilo Instagram di Macaulay Culkin - facebook.com facebook

Il messaggio di Macaulay Culkin dopo la morte di Catherine O'Hara: "Mamma. Pensavo che avessimo tempo. Ne volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentita. Ma avevo ancora così tanto da dire. Ti voglio bene. Ci vediamo più tardi" x.com