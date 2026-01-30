Catherine O'Hara ricorda con emozione l'attrice con cui ha condiviso il set di

La star di Mamma, ho perso l'aereo ha condiviso online un commovente post per ricordare l'attrice con cui ha recitato nel cult di Natale, morta a 71 anni. La morte di Catherine O'Hara, avvenuta nella giornata di oggi venerdì 30 gennaio a soli 71 anni, ha sconvolto il mondo di Hollywood. Tra le prime reazioni c'è anche quella di Macaulay Culkin che ha recitato accanto a lei nei due film di Mamma, ho perso l'aereo. Il ricordo di Catherine condiviso da Macaulay L'attore, con un post sui social media, ha ricordato come Catherine O'Hara avesse interpretato sua madre nei film di Natale in cui lui aveva la parte del brillante Kevin, in grado di affrontare pericoli e problemi dopo essere rimasto, per errore, a casa da solo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Catherine O'Hara, Macaulay Culkin: "Mamma, pensavo di avere più tempo da passare con te"

Approfondimenti su Mamma ho perso laero

Macaulay Culkin ricorda con emozione Catherine O’Hara, scomparsa a 71 anni.

Dopo oltre trent'anni di assenza dai riflettori e con un nome raddoppiato in modo simbolico, Macaulay Culkin si sta riaffacciando nel panorama pubblico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mamma ho perso laero

Argomenti discussi: Orietta Berti: Ho cantato Finché la barca va ma non so nuotare e ho paura dell'acqua. Mi convinse mia mamma; La star di Mamma, ho perso l'aereo Macaulay Culkin è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame; Nuova burrasca sull’Italia, niente gelo ma tanto vento e pioggia: le previsioni meteo; Uomini e Donne, la scelta di Cristiana: cosa è successo.

Catherine O'Hara, Macaulay Culkin: «Mamma, pensavo che avessimo tempo, ti amo. Ci vediamo più tardi»«Mamma. Pensavo che avessimo tempo. Ne volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentito. Ma avevo ancora ... msn.com

Catherine O'Hara, Macaulay Culkin: Mamma, pensavo di avere più tempo da passare con teLa star di Mamma, ho perso l'aereo ha condiviso online un commovente post per ricordare l'attrice con cui ha recitato nel cult di Natale, morta a 71 anni. movieplayer.it

Catherine O'Hara morta, Macaulay Culkin la saluta sui social: «Mamma, pensavo che avessimo tempo, ti amo. Ci vediamo più tardi» - facebook.com facebook

La mezza età di Macaulay Macaulay Culkin Culkin x.com