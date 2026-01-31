M5S Salerno | Ricominciamo dal Sud Politica equità territoriale e cultura – Convegno domenica 1° febbraio 2026

Domenica 1° febbraio 2026 si è tenuto a Salerno un convegno del Movimento 5 Stelle. I portavoce hanno spiegato che l’obiettivo è rilanciare il Sud, puntando su diritti, territori e cultura. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e militanti, che hanno discusso di come portare avanti progetti concreti per lo sviluppo del Mezzogiorno. Nessun discorso astratto, solo proposte pratiche per cambiare passo.

Il portavoce del Movimento 5 Stelle Salerno: "Un incontro pubblico per mettere al centro diritti, territori e sviluppo culturale nel Mezzogiorno". Il Movimento 5 Stelle Salerno organizza domenica 1° febbraio 2026, al Polo Nautico di Salerno, alle ore 10:00, l'incontro pubblico "Ricominciamo dal Sud", un dibattito dedicato al Mezzogiorno come scelta politica e non come emergenza permanente. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di riportare al centro del dibattito temi quali equità territoriale, disuguaglianze, diritti e cultura, partendo dalla città di Salerno. " Non si tratta di uno slogan, ma di un momento politico concreto – spiegano i portavoce del M5S Salerno –.

