Morto Giovanni il padre di Piero Pelù | Sempre orgoglioso di essere tuo figlio
Giovanni, il padre del noto musicista Piero Pelù, è morto. Il cantante ha condiviso un messaggio sui social, spiegando quanto fosse orgoglioso di essere suo figlio. La notizia ha colpito fan e amici, mentre Pelù ha ricordato con affetto il padre, con parole semplici e sincere.
La triste notizia data sui social dallo stesso cantante: "È stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te" “Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio”. Con queste parole Piero Pelù - artista, cantante e voce storica dei Litfiba - ha dato notizia della morte del padre Giovanni, postando sui social la foto che vedete. Nato il 26 ottobre 1927, Giovanni Pelù era stato medico radiologo. Aveva 98 anni. Tantissimi i messaggi di vicinanza e affetto arrivati al cantante. Vinci, incendio in una legnaia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondimenti su Piero Pelù
“Sarò sempre orgoglioso di te”. Lutto terribile per Piero Pelù: l’annuncio e quelle parole strazianti
Piero Pelù piange la perdita del padre Giovanni, scomparso a 98 anni.
Piero Pelù e Gianna Fratta si separano, il rocker gioca d’anticipo: ‘Per evitare voci di cortile’
Piero Pelù e Gianna Fratta hanno annunciato la loro separazione attraverso i propri canali social, specificando che la storia si è conclusa in modo rispettoso e definitivo.
Ultime notizie su Piero Pelù
Argomenti discussi: Il papà di Giovanni Tamburi, morto a 16 anni nel rogo: Sconvolto dal rilascio di Moretti; Bimbo morto a 4 anni dopo l'incidente in minimoto, il padre è indagato per omicidio colposo; Muore a 85 anni il segretario di Padre Pio; Giovanni Tamburi morto al Constellation, il papà: A Crans-Montana comanda una cricca, il giudice va cambiato. La scarcerazione di...
Piero Pelù, l'addio al padre Giovanni: Sempre orgoglioso di essere tuo figlioLutto in famiglia per Piero Pelù: oggi, 30 gennaio, è morto il padre Giovanni. Via social, il rocker lo ha ricordato condividendo una foto insieme a lui, accompagnata da questo messaggio: Ciao papà, ... radioitalia.it
È morto il padre di Piero Pelù, il ricordo: Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlioPelù ha salutato il padre con un messaggio semplice e profondamente affettuoso: Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre ... today.it
Giovane di Bacoli morto in barca a Olbia, il decesso di Giovanni Marchionni forse causato da acido solfidrico - facebook.com facebook
I primi risultati dell'autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi: "Morto per asfissia" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.