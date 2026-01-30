Morto Giovanni il padre di Piero Pelù | Sempre orgoglioso di essere tuo figlio

Giovanni, il padre del noto musicista Piero Pelù, è morto. Il cantante ha condiviso un messaggio sui social, spiegando quanto fosse orgoglioso di essere suo figlio. La notizia ha colpito fan e amici, mentre Pelù ha ricordato con affetto il padre, con parole semplici e sincere.

La triste notizia data sui social dallo stesso cantante: "È stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te" “Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio”. Con queste parole Piero Pelù - artista, cantante e voce storica dei Litfiba - ha dato notizia della morte del padre Giovanni, postando sui social la foto che vedete. Nato il 26 ottobre 1927, Giovanni Pelù era stato medico radiologo. Aveva 98 anni. Tantissimi i messaggi di vicinanza e affetto arrivati al cantante. Vinci, incendio in una legnaia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Piero Pelù

Piero Pelù piange la perdita del padre Giovanni, scomparso a 98 anni.

Piero Pelù e Gianna Fratta hanno annunciato la loro separazione attraverso i propri canali social, specificando che la storia si è conclusa in modo rispettoso e definitivo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Piero Pelù

Argomenti discussi: Il papà di Giovanni Tamburi, morto a 16 anni nel rogo: Sconvolto dal rilascio di Moretti; Bimbo morto a 4 anni dopo l'incidente in minimoto, il padre è indagato per omicidio colposo; Muore a 85 anni il segretario di Padre Pio; Giovanni Tamburi morto al Constellation, il papà: A Crans-Montana comanda una cricca, il giudice va cambiato. La scarcerazione di...

Piero Pelù, l'addio al padre Giovanni: Sempre orgoglioso di essere tuo figlioLutto in famiglia per Piero Pelù: oggi, 30 gennaio, è morto il padre Giovanni. Via social, il rocker lo ha ricordato condividendo una foto insieme a lui, accompagnata da questo messaggio: Ciao papà, ... radioitalia.it

È morto il padre di Piero Pelù, il ricordo: Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlioPelù ha salutato il padre con un messaggio semplice e profondamente affettuoso: Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre ... today.it

Giovane di Bacoli morto in barca a Olbia, il decesso di Giovanni Marchionni forse causato da acido solfidrico - facebook.com facebook

I primi risultati dell'autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi: "Morto per asfissia" x.com