Emergenza lupi nuovi attacchi | sbranati un cane e 6 pecore I residenti | E’ una mattanza scendiamo in piazza

Aumentano gli attacchi dei lupi nella zona di Rimini, con sei pecore e un cane sbranati in pochi giorni. I residenti sono in allarme e minacciano di scendere in piazza per chiedere interventi urgenti. La situazione si fa critica nelle frazioni di Corpolò e Spadarolo, dove gli episodi di aggressione si intensificano.

Rimini, 13 dicembre 2025 – Alcune pecore sbranate a Corpolò, un altro cane ucciso a due passi dalla porta di casa a Spadarolo. È il bollettino della notte tra giovedì e venerdì, nella zona dove si sono intensificati gli attacchi da parte dei lupi negli ultimi mesi. L’intera area che va da Sparadolo e Vergiano fino a Corpolò e Villa Verucchio, resta zona di caccia dei lupi. Ma qui, come sottolineano da mesi residenti e agricoltori, di cinghiali e caprioli (le prede principali dei lupi) non c’è più traccia da tempo. Gli ultimi attacchi dei lupi nel Riminese: dove colpiscono. Couple of wolves on the edge of the woods on an autumn day I terreni di caccia dei lupi sono diventati i giardini delle case e gli allevamenti. Ilrestodelcarlino.it

