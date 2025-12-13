Emergenza lupi nuovi attacchi | sbranati un cane e 6 pecore I residenti | E’ una mattanza scendiamo in piazza

Aumentano gli attacchi dei lupi nella zona di Rimini, con sei pecore e un cane sbranati in pochi giorni. I residenti sono in allarme e minacciano di scendere in piazza per chiedere interventi urgenti. La situazione si fa critica nelle frazioni di Corpolò e Spadarolo, dove gli episodi di aggressione si intensificano.

Rimini, 13 dicembre 2025 – Alcune pecore sbranate a Corpolò, un altro cane ucciso a due passi dalla porta di casa a Spadarolo. È il bollettino della notte tra giovedì e venerdì, nella zona dove si sono intensificati gli attacchi da parte dei lupi negli ultimi mesi. L’intera area che va da Sparadolo e Vergiano fino a Corpolò e Villa Verucchio, resta zona di caccia dei lupi. Ma qui, come sottolineano da mesi residenti e agricoltori, di cinghiali e caprioli (le prede principali dei lupi) non c’è più traccia da tempo. Gli ultimi attacchi dei lupi nel Riminese: dove colpiscono. Couple of wolves on the edge of the woods on an autumn day I terreni di caccia dei lupi sono diventati i giardini delle case e gli allevamenti. Ilrestodelcarlino.it Emergenza lupi, nuovi attacchi: sbranati un cane e 6 pecore. I residenti: “E’ una mattanza, scendiamo in piazza” - Gli ultimi episodi avvenuti a Spadarolo e al vivaio Pesaresi a Corpolò. msn.com

Il censimento dei lupi: i numeri - Secondo il nuovo monitoraggio – in corso – avviato dal servizio faunistico della Regione nel Riminese, sono 80- ilrestodelcarlino.it

EMERGENZA LUPI, PERDITA DELLE LIBERTÀ PERSONALI Interrogazione di Matteo Petrucci sul tema “Emergenza lupi” al Consiglio Comunale di Rimini, pubblicata l’11 dicembre 2025. Nel video si parla di “emergenza lupi”, ma il punto vero non sono s - facebook.com facebook

Rimini. Emergenza lupi, parla l’esperto: “La convivenza con l’uomo è possibile” x.com

