Lupi a Bonate Sotto uccise 5 pecore
Nella zona di Bonate Sotto, un'azienda agricola ha segnalato l'uccisione di cinque pecore da parte di un lupo. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di incontri tra predatori e attività agricole nella provincia di Bergamo, evidenziando le sfide legate alla convivenza tra fauna selvatica e attività umane. La situazione richiede attenzione e approfondimento per comprendere le dinamiche e trovare soluzioni adeguate.
IL CASO. In una azienda agricola, dilaniati cinque animali. Non è l’unico episodio sul territorio bergamasco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
