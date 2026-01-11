M5S e Ranucci sembrano perdere la bussola, mentre i protagonisti di Teheran ci ricordano il valore della dedizione. Tra promesse di trasparenza e cambi di posizione, il panorama politico si presenta complesso e sfaccettato. In un contesto di continui mutamenti, è importante mantenere un’analisi equilibrata e obiettiva, senza lasciarsi coinvolgere da slogan o sensazioni. Solo così si può comprendere appieno la realtà che ci circonda.

Ma guarda questi grillini: prima ci hanno fracassato i neuroni con la trasparenza, ma ora (abolita la povertà: la loro, s'intende) si sono fatti reticenti e smemorati. Gli chiedi dei rapporti con Hannoun, e loro minacciano querele. Gli chiedi della gestione Covid, tra divieti illiberali e mega acquisti pubblici (pure di materiali cinesi non a norma), e loro svicolano. Gli chiedi del dossieraggio-Striano, e loro fanno i pazzi, mentre l'onorevole Cafiero de Raho siede comodo in Commissione Antimafia pure se era il Procuratore sotto cui avvennero ifattacci. E infine gli chiedi della storiaccia Bellavia-Report, e vanno in crisi isterica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - M5S e Ranucci frignano, poi ci sono gli eroi di Teheran che ci commuovono

