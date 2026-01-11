M5S e Ranucci frignano poi ci sono gli eroi di Teheran che ci commuovono
M5S e Ranucci sembrano perdere la bussola, mentre i protagonisti di Teheran ci ricordano il valore della dedizione. Tra promesse di trasparenza e cambi di posizione, il panorama politico si presenta complesso e sfaccettato. In un contesto di continui mutamenti, è importante mantenere un’analisi equilibrata e obiettiva, senza lasciarsi coinvolgere da slogan o sensazioni. Solo così si può comprendere appieno la realtà che ci circonda.
Ma guarda questi grillini: prima ci hanno fracassato i neuroni con la trasparenza, ma ora (abolita la povertà: la loro, s'intende) si sono fatti reticenti e smemorati. Gli chiedi dei rapporti con Hannoun, e loro minacciano querele. Gli chiedi della gestione Covid, tra divieti illiberali e mega acquisti pubblici (pure di materiali cinesi non a norma), e loro svicolano. Gli chiedi del dossieraggio-Striano, e loro fanno i pazzi, mentre l'onorevole Cafiero de Raho siede comodo in Commissione Antimafia pure se era il Procuratore sotto cui avvennero ifattacci. E infine gli chiedi della storiaccia Bellavia-Report, e vanno in crisi isterica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Luisa Ranieri: “Ci sono tantissimi dirigenti scolastici e professori sottopagati che danno il massimo. Sono eroi invisibili che i governi non vedono”
Leggi anche: Ci sono proposte concrete per la pace e poi ci sono i “no” di Mosca
M5S e Ranucci frignano, poi ci sono gli eroi di Teheran che ci commuovono - Ma guarda questi grillini: prima ci hanno fracassato i neuroni con la trasparenza, ma ora (abolita la povertà: la loro, s’intende) si ... iltempo.it
Ecco la prima di oggi del Tempo. @iltempoquotidiano RANUCCI CONTRO IL TEMPO MA IL DOSSIERAGGIO ARRIVA IN ANTIMAFIA - Retroscena, cosa farà martedì la Presidente Colosimo (Sirignano) Editoriale IL CANTIERE DI ALLAH - Riprendono i lavori - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.