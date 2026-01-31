L’unico tre stelle del Sud è sotto sequestro

Il ristorante tre stelle nel Sud Italia è stato messo sotto sequestro. Il giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata ha disposto il provvedimento su richiesta della procura. I carabinieri di Sorrento hanno eseguito il sequestro mentre il locale era chiuso per la pausa invernale. Nessuna spiegazione ufficiale ancora, ma l’operazione ha preso tutti di sorpresa.

Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della procura, ed eseguito dai carabinieri di Sorrento mentre il locale era chiuso per la pausa invernale. L’ipotesi è quella di lottizzazione abusiva. Le indagini, avviate nel luglio del 2025, ricostruiscono una lunga sequenza di interventi edilizi, tredici, secondo gli inquirenti, realizzati tra il 1982, anno di apertura del locale, e l’ottobre del 2025. Secondo la procura, l’attuale complesso immobiliare sarebbe il risultato di un’espansione progressiva di un casolare rurale, avvenuta senza le necessarie autorizzazioni in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali e classificata a rischio sismico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il Comune di Massa Lubrense ha emesso un’ordinanza il 5 gennaio, contestando al ristorante Quattro Passi a Nerano, unico locale del Sud con tre stelle Michelin, presunte irregolarità legate a una presunta lottizzazione abusiva.

