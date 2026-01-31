Il sequestro del ristorante con tre stelle Michelin più a sud d’Italia

Venerdì il ristorante “Quattro passi” di Nerano, frazione di Massa Lubrense nella città metropolitana di Napoli, è stato sequestrato durante alcune indagini per lottizzazione abusiva. L’ipotesi di reato è di aver costruito la struttura senza le autorizzazioni necessarie, su un’area prima occupata da un uliveto soggetta a vincoli paesaggisti e ambientali, oltre che a rischi naturali. Il locale è noto a livello internazionale per l’alta qualità della sua cucina: è uno degli unici due ristoranti che hanno ottenuto tre stelle Michelin nel sud d’Italia (nonché il più a sud tra i due), il massimo riconoscimento di una delle più importanti guide gastronomiche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

