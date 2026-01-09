Il Comune contesta la lottizzazione abusiva al ristorante Quattro Passi a Nerano unico 3 Stelle Michelin del Sud
Il Comune di Massa Lubrense ha emesso un’ordinanza il 5 gennaio, contestando al ristorante Quattro Passi a Nerano, unico locale del Sud con tre stelle Michelin, presunte irregolarità legate a una presunta lottizzazione abusiva. L’operazione rientra nell’ambito di controlli più ampi sulla conformità urbanistica e amministrativa delle attività ricettive nella zona, evidenziando l’importanza di rispettare le normative vigenti nel settore.
Con una ordinanza del 5 gennaio scorso, il Comune di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, contesta reati di abusivismo per lottizzazione abusiva al noto ristorante di Nerano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
«Abusi edilizi al ristorante Quattro Passi di Nerano». Il Comune di Massa Lubrense: va ripristinato lo stato dei luoghi.
