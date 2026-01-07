George Michael project in jazz tribute al Miles | protagonista della serata sarà la voce di Filippo Cottone

Da palermotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata dedicata al tributo a George Michael, reinterpretato in chiave jazz, con la voce di Filippo Cottone. Un evento che unisce eleganza e emozione, offrendo un omaggio sincero all’artista, attraverso arrangiamenti raffinati e un’atmosfera intima. Un’occasione per apprezzare la musica di George Michael in una veste diversa, mantenendo intatta la sua forza espressiva.

Una serata intensa, elegante e carica di emozione per rendere omaggio a George Michael, icona assoluta della musica pop internazionale, reinterpretata in una raffinata chiave jazz. Le sue melodie senza tempo, la sua anima soul e la sua profondità emotiva rivivranno attraverso arrangiamenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

george michael project in jazz tribute al miles protagonista della serata sar224 la voce di filippo cottone

© Palermotoday.it - George Michael project in jazz tribute al Miles: protagonista della serata sarà la voce di Filippo Cottone

Leggi anche: Lucio Battisti project in jazz tribute, la serata al Miles in omaggio al cantautore italiano

Leggi anche: Amy Winehouse project in jazz tribute, l'appuntamento al Miles Jazz Club

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.