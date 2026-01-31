L'oroscopo di domenica 1 febbraio 2026 per tutti i segni | Leone e Acquario si guardano negli occhi

Domenica 1 febbraio 2026 si apre con una Luna piena nel segno del Leone. Questa posizione crea tensioni tra i segni fissi, in particolare Leone e Acquario, che si trovano a guardarsi negli occhi. La giornata si presenta movimentata, con emozioni intense e qualche confronto in vista.

L'inizio del mese di febbraio 2026 è turbolento: nell'oroscopo di domenica 1 febbraio, La Luna piena nel segno del Leone e manda in crisi i segni fissi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

