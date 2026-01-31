L'oroscopo di domenica 1 febbraio 2026 per tutti i segni | Leone e Acquario si guardano negli occhi

Domenica 1 febbraio 2026 si apre con una Luna piena nel segno del Leone. Questa posizione crea tensioni tra i segni fissi, in particolare Leone e Acquario, che si trovano a guardarsi negli occhi. La giornata si presenta movimentata, con emozioni intense e qualche confronto in vista.

L'inizio del mese di febbraio 2026 è turbolento: nell'oroscopo di domenica 1 febbraio, La Luna piena nel segno del Leone e manda in crisi i segni fissi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Leone Aquario

L’oroscopo di sabato 17 gennaio 2026 segnala il transito di Venere dal Capricorno all’Acquario.

Febbraio 2026 si apre con Saturno che entra in Ariete, portando novità per molti segni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Leone Aquario

Argomenti discussi: L’oroscopo di domenica 25 gennaio 2026; L’oroscopo di domenica 25 gennaio 2026; Paolo Fox, oroscopo di oggi domenica 25 gennaio: le previsioni segno per segno; Paolo Fox, l'oroscopo di domenica 25 gennaio 2026: le previsioni segno per segno.

L’oroscopo di domenica 1 febbraio 2026 per tutti i segni: Leone e Acquario si guardano negli occhiL'inizio del mese di febbraio 2026 è turbolento: nell'oroscopo di domenica 1 febbraio, La Luna piena nel segno del Leone e manda in crisi i segni fissi ... fanpage.it

L'oroscopo di domani domenica 1° febbraio, le stelle del giorno: Leone primo classificatoPer il Capricorno è il momento ideale per discutere di progetti a lungo termine e costruire solide basi per il futuro ... it.blastingnews.com

Oroscopo di oggi (sabato 24 gennaio 2026): segno per segno #Oroscopo #PaoloFox #Astrologia #Previsioni #Sabato24Gennaio #Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Acquario #Pesci #Amore #La - facebook.com facebook

Oroscopo dal 21 al 27 gennaio: niente dubbi per i Toro; i Leone tornino ad amarsi x.com