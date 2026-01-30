Oroscopo le previsioni di febbraio 2026 per tutti i segni | Leone e Sagittario accolgono Saturno a favore

Febbraio 2026 si apre con Saturno che entra in Ariete, portando novità per molti segni. Leone e Sagittario sono tra i più felici, perché il pianeta si muove a loro favore. Marte invece resta in Acquario, mantenendo un clima dinamico e pieno di energia. Le previsioni indicano che questo sarà un mese di cambiamenti e opportunità per chi sa coglierli.

