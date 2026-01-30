Oroscopo le previsioni di febbraio 2026 per tutti i segni | Leone e Sagittario accolgono Saturno a favore
Febbraio 2026 si apre con Saturno che entra in Ariete, portando novità per molti segni. Leone e Sagittario sono tra i più felici, perché il pianeta si muove a loro favore. Marte invece resta in Acquario, mantenendo un clima dinamico e pieno di energia. Le previsioni indicano che questo sarà un mese di cambiamenti e opportunità per chi sa coglierli.
Nell'oroscopo del mese di febbraio 2026 il grande protagonista è Saturno, che entra ufficialmente in Ariete mentre Marte resta in Acquario per tutto il mese. Mercurio passa in Pesci il 6 febbraio e 10 febbraio, infine, anche Venere a entrare nel segno dei Pesci.🔗 Leggi su Fanpage.it
Oroscopo 2026, come sarà il prossimo anno per Ariete, Leone e Sagittario: le previsioni per i segni di fuoco
L'oroscopo 2026 promette un anno ricco di sorprese e energie positive per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.
Oroscopo vedico del mese di febbraio 2026: ecco le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
In questa guida troverai le previsioni astrologiche del mese di febbraio 2026, con un focus sull’oroscopo vedico.
