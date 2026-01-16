L'oroscopo di sabato 17 gennaio 2026 per tutti i segni | Venere abbandona il Capricorno per l'Acquario
L’oroscopo di sabato 17 gennaio 2026 segnala il transito di Venere dal Capricorno all’Acquario. Questo cambiamento influenzerà le relazioni e i sentimenti, in particolare per i segni d’aria, che potrebbero percepire nuove opportunità di confronto e crescita affettiva. Un momento di riflessione e equilibrio, utile per riconsiderare i propri sentimenti e approcci relazionali. Ecco le previsioni dettagliate per tutti i segni.
Nell’oroscopo di sabato 17 gennaio 2026, Venere entra nel segno dell’Acquario spalancando l'amore per i segni d'aria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
