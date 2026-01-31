Lorenza scarcerata dopo otto mesi | Non ho ucciso io mio marito

Lorenza Scarpante, dopo otto mesi in carcere, torna libera e si difende con forza: “Non ho ucciso io mio marito”. La donna è stata arrestata lo scorso maggio, quando è stata trovata coperta di sangue e ha chiamato i soccorsi dicendo che il marito era caduto. Ora, fuori dal carcere, continua a ripetere di essere innocente e aspetta che si faccia chiarezza sulla vicenda.

Bologna, 31 gennaio 2026 – La mattina del 27 maggio 2025 Lorenza Scarpante, 56 anni, vaga in strada coperta di sangue: ‘Aiuto, mio marito è caduto’. Questa la scena impressa nella mente dei vicini di casa e degli inquirenti al lavoro sul caso di via Zanolini a Bologna. Due giorni dopo, la donna viene portata in carcere con l’accusa di avere ucciso il marito, Giuseppe Marra. E ora, dopo otto mesi, esce dalla Dozza: è completamente libera, nessuna misura cautelare. Dalla nuova consulenza sulle macchie di sangue il decesso non è compatibile con l’azione di terzi: per il gip non ci sono più gravi indizi di colpevolezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lorenza scarcerata dopo otto mesi: “Non ho ucciso io mio marito” Approfondimenti su Lorenza Scarpante Perché Lorenza Scarpante è stata scarcerata dopo l’accusa di omicidio. “La fine di un incubo” Lorenza Scarpante è stata rimessa in libertà dopo l’accusa di omicidio di via Zanolini, a Bologna. Femminicidio Anguillara, il marito confessa: “Ho ucciso io Federica” A Anguillara, si torna a riflettere su un tragico episodio di femminicidio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lorenza Scarpante Argomenti discussi: Perché Lorenza Scarpante è stata scarcerata dopo l’accusa di omicidio. La fine di un incubo; Aostano trovato morto a Bologna: dopo 8 mesi, scarcerata Lorenza Scarpante; Morte di Giuseppe Marra a Bologna: scarcerata la moglie; Omicidio di via Zanolini: scarcerata Lorenza Scarpante, ‘incerto’ il quadro indiziario. Perché Lorenza Scarpante è stata scarcerata dopo l’accusa di omicidio. La fine di un incuboDelitto di via Zanolini a Bologna, decisivo l'esame sulla tracce di sangue. La 56enne è accusata dell'omicidio del marito. Il gip: libertà totale, nessuna misura. Uscita dal carcere piangeva di gioia: ... msn.com Morte di Giuseppe Marra a Bologna: scarcerata la moglieDopo otto mesi alla Dozza, l'aostana Lorenza Scarpante è libera. Mancano gravi indizi di colpevolezza a seguito di nuove risultanze sulla scena ... rainews.it Giuseppe Marra venne trovato con la testa fracassata in casa. La moglie Lorenza Scarpante venne accusata dell’omicidio. Una perizia della procura la scagiona: “Finalmente torno alla vita” - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.