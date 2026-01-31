Lorenza scarcerata dopo otto mesi | Non ho ucciso io mio marito

Da ilrestodelcarlino.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenza Scarpante, dopo otto mesi in carcere, torna libera e si difende con forza: “Non ho ucciso io mio marito”. La donna è stata arrestata lo scorso maggio, quando è stata trovata coperta di sangue e ha chiamato i soccorsi dicendo che il marito era caduto. Ora, fuori dal carcere, continua a ripetere di essere innocente e aspetta che si faccia chiarezza sulla vicenda.

Bologna, 31 gennaio 2026 –  La mattina del 27 maggio 2025 Lorenza Scarpante, 56 anni, vaga in strada coperta di sangue: ‘Aiuto, mio marito è caduto’. Questa la scena impressa nella mente dei vicini di casa e degli inquirenti al lavoro sul caso di via Zanolini a Bologna. Due giorni dopo, la donna viene portata in carcere con l’accusa di avere ucciso il marito, Giuseppe Marra. E ora, dopo otto mesi, esce dalla Dozza: è completamente libera, nessuna misura cautelare. Dalla nuova consulenza sulle macchie di sangue il decesso non è compatibile con l’azione di terzi: per il gip non ci sono più gravi indizi di colpevolezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lorenza scarcerata dopo otto mesi non ho ucciso io mio marito

© Ilrestodelcarlino.it - Lorenza scarcerata dopo otto mesi: “Non ho ucciso io mio marito”

Approfondimenti su Lorenza Scarpante

Perché Lorenza Scarpante è stata scarcerata dopo l’accusa di omicidio. “La fine di un incubo”

Lorenza Scarpante è stata rimessa in libertà dopo l’accusa di omicidio di via Zanolini, a Bologna.

Femminicidio Anguillara, il marito confessa: “Ho ucciso io Federica”

A Anguillara, si torna a riflettere su un tragico episodio di femminicidio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lorenza Scarpante

Argomenti discussi: Perché Lorenza Scarpante è stata scarcerata dopo l’accusa di omicidio. La fine di un incubo; Aostano trovato morto a Bologna: dopo 8 mesi, scarcerata Lorenza Scarpante; Morte di Giuseppe Marra a Bologna: scarcerata la moglie; Omicidio di via Zanolini: scarcerata Lorenza Scarpante, ‘incerto’ il quadro indiziario.

lorenza scarcerata dopo ottoPerché Lorenza Scarpante è stata scarcerata dopo l’accusa di omicidio. La fine di un incuboDelitto di via Zanolini a Bologna, decisivo l'esame sulla tracce di sangue. La 56enne è accusata dell'omicidio del marito. Il gip: libertà totale, nessuna misura. Uscita dal carcere piangeva di gioia: ... msn.com

lorenza scarcerata dopo ottoMorte di Giuseppe Marra a Bologna: scarcerata la moglieDopo otto mesi alla Dozza, l'aostana Lorenza Scarpante è libera. Mancano gravi indizi di colpevolezza a seguito di nuove risultanze sulla scena ... rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.