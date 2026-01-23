Perché Lorenza Scarpante è stata scarcerata dopo l’accusa di omicidio La fine di un incubo

Lorenza Scarpante è stata rimessa in libertà dopo l’accusa di omicidio di via Zanolini, a Bologna. La decisione si basa sulla valutazione dell’insussistenza della gravità degli indizi e sulla diminuzione delle esigenze cautelari. Questa conclusione segna la fine di un procedimento giudiziario complesso, offrendo a Scarpante la possibilità di riprendere la propria vita, pur rimanendo sotto osservazione delle autorità competenti.

Bologna, 23 gennaio 2026 - Omicidio di via Zanolini, Lorenza Scarpante è stata scarcerata per "insussistenza della gravità indiziaria" e "insussistenzaaffievolimento delle esigenze cautelari". Lo scrive il gip Claudio Paris nell'ordinanza con cui restituisce la libertà a Scarpante, accusata dell'omicidio del marito Giuseppe Marra, 59 anni. Il fatto risale alla notte tra il 26 e il 27 maggio dell'anno scorso. Ieri, la 56enne è uscita dal carcere dopo otto mesi in cella, piangeva di felicità. Nessuna misura per lei. La Procura aveva chiesto il divieto di dimora a Bologna, ma il gip ha optato per nessuna misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

Delitto di via Zanolini a Bologna, decisivo l'esame sulla tracce di sangue. La 56enne è accusata dell'omicidio del marito. Il gip: libertà totale, nessuna misura. Uscita dal carcere piangeva di gioia

Dopo otto mesi alla Dozza, l'aostana Lorenza Scarpante è libera. Mancano gravi indizi di colpevolezza a seguito di nuove risultanze sulla scena

