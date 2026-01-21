Femminicidio Anguillara il marito confessa | Ho ucciso io Federica

A Anguillara, si torna a riflettere su un tragico episodio di femminicidio. Durante l’interrogatorio, Claudio Carlomagno ha ammesso di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e solleva ancora una volta il tema della violenza di genere. La notizia rappresenta un passo importante nel corso delle indagini e nel percorso di giustizia.

La cronaca con l'efferato assassinio di Anguillara. Durante l'interrogatorio di convalida del fermo, Claudio Carlomagno ha confessato l'assassinio della moglie Federica Torzullo. Claudio Agostino Carlomagno, 44 anni, ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo, ingegnere gestionale di 41 anni, davanti al Gip. A Anguillara Sabazia, Claudio Carlomagno ha ammesso di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, con 23 coltellate. Federica Torzullo vittima di 23 coltellate, ustioni e mutilazioni: il marito Claudio Carlomagno ammette il femminicidio durante l'interrogatorio.

