Il Napoli aspetta novità importanti sul fronte mercato. La società tiene d’occhio le mosse di Lookman e Sulemana, senza fretta, ma con attenzione. I dirigenti azzurri valutano le prossime mosse da fare per rinforzare la squadra e sono pronti a intervenire appena si materializzano le occasioni giuste. Nel frattempo, i tifosi restano in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Il Napoli continuare a monitorare il mercato in attesa di novità. Sotto osservazione della dirigenza partenopea i due attaccanti dell’Atalanta Lookman e Sulemana. C’è un vero e proprio effetto domino in Serie A. Il Napoli rimane sempre in attesa di capire il futuro di Lookman. In caso di partenza (direzione Atletico Madrid), infatti, Sulemana resterà all’Atalanta. In caso contrario l’esterno ghanese classe 2002 tornerebbe a essere una pista aperta in casa azzurra: la società è pronta a chiudere l’operazione – come detto nelle ultime ore – in prestito oneroso con diritto di riscatto. Nel frattempo, in attesa che questo effetto domino venga risolto, resta in stand-by la pista Alisson Santos dello Sporting. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lookman-Sulemana, il Napoli in attesa di importanti novità

Approfondimenti su Lookman Sulemana

Il Napoli aspetta novità da Sulemana, il giocatore dell’Atalanta finito nel mirino.

Il Napoli è interessato a Sulemana, ma tutto dipende dalla cessione di Lookman.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lookman Sulemana

Argomenti discussi: Calciomercato: frenata Lookman-Fenerbahce, il Napoli torna su Sulemana. Le news; Il Napoli torna su Sulemana dopo lo stop nella trattativa Lookman-Fener: c'è sempre anche la Roma; Marchetti: Il Napoli farà un altro acquisto! Da verificare un nome; Giallo Lookman, l’intreccio con Sulemana: Napoli e Roma prigioniere di Atalanta, Fenerbahce e Atletico Madrid.

Giallo Lookman, l’intreccio con Sulemana: Napoli e Roma prigioniere di Atalanta, Fenerbahce e Atletico MadridLookman tra Fenerbahce e Atletico Madrid, ma c'è anche un altro scenario che rimetterebbe in gioco Napoli e Roma: dipende tutto dall'Atalanta, che intrigo. sport.virgilio.it

Napoli, si attendono novità per il domino Lookman-Sulemana: il puntoNel frattempo, in attesa che questo effetto domino venga risolto, resta anche la pista Alisson Santos dello Sporting ... gianlucadimarzio.com

. @sscnapoli, si attendono novità per il domino Lookman-Sulemana: il punto x.com

Sulemana-Napoli starebbe per saltare definitivamente a prescindere da Lookman. Manna ha in pugno Alisson ed oggi potrebbe chiudere il suo acquisto facebook