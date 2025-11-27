Un taxi abusivo si è scontrato stamattina con un’auto in transito in via dei Platani, a Licola Borgo, all’altezza del passaggio a livello della Cumana. L’incidente non ha provocato feriti, ma ha riacceso l’attenzione sul fenomeno dei trasporti irregolari nella zona.Secondo i primi riscontri, il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Taxi abusivo si scontra con un’auto, paura vicino al passaggio a livello della Cumana