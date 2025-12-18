LIVE Snowboard PGS Carezza 2025 in DIRETTA | PODIO TUTTO ITALIANO! L’eterno Roland Fischnaller brinda a 45 anni!

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: PODIO TUTTO ITALIANO! L'eterno Roland Fischnaller brinda a 45 anni! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:01 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE del PGS di Carezza. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:00 Ventitreesima vittoria in carriera per Fischnaller, autentico trascinatore del movimento. Quarta vittoria su quattro al maschile per gli azzurri con quattro interpreti differenti. 13:58 VINCE IL CAPITANOOOO! Roland Fischnaller è perfetto nel finale, e piega il connazionale per 13 centesimi. CHE ITALIA amici di OA Sport! 13:58 Un centesimo li separa al secondo intermedio.

Snowboard, Sabine Payer trionfa anche nel PGS di Carezza. Indietro le italiane - Si è da poco conclusa, sulle nevi di Carezza, la terza tappa di Coppa del Mondo PGS 2025- oasport.it

Snowboard, Jasmine Coratti vince gigante parallelo a Carezza - Primo successo in coppa del mondo di snowboard per l'azzurra Jasmine Coratti, salita sul gradino più alto del podio nel gigante parallelo di Carezza, nel suo Alto Adige, battendo in finale la polacca ... sport.sky.it

DAI COSÌ Le qualificazioni sono iniziate benissimo… Sono ben DIECI gli azzurri dello snowboard che volano alle fasi finali del PGS di Carezza! In Alto Adige è tempo di fare sul serio: alle 12.45 parte la gara di Coppa del Mondo! Spingereeeee #Ital - facebook.com facebook

Nazionale di snowboard alpino al lavoro a Carezza Effettuate riprese video degli allenamenti di slalom gigante parallelo bit.ly/48Smz2h #IMSSCONI #Snowboard @Fisiofficial x.com

