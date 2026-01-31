LIVE Snowboard PGS Rogla 2026 in DIRETTA | March difende il primato in classifica generale

Oggi a Rogla in Slovenia si svolge uno slalom gigante parallelo che vale per la coppa del mondo di snowboard. March cerca di mantenere il suo vantaggio in classifica generale, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista. La gara è importante e ogni manche potrebbe cambiare le carte in tavola. La tensione è alta e gli appassionati seguono con attenzione ogni momento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante parallelo (PGS) valido per la coppa del mondo maschile e femminile di snowboard in programma a Rogla in Slovenia, Quella di Rogla è una tappa che pesa, eccome, nella stagione dello snowboard alpino. L’appuntamento sloveno di sabato 31 gennaio rappresenta infatti l’ultimo banco di prova prima dello stop olimpico e dell’assegnazione delle medaglie a Livigno, mentre per la Coppa del Mondo il discorso resterà aperto e riprenderà soltanto a fine febbraio. Il circuito tornerà poi a muoversi tra Krynica, Špindler?v Mlýn e Val St. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Rogla 2026 in DIRETTA: March difende il primato in classifica generale Approfondimenti su PGSRogla2026 LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: 8 azzurri promossi, March e Fischnaller in luce. Ok Dalmasso Segui la diretta della competizione di snowboard a PGS Simonhöhe 2026, con aggiornamenti sui risultati e le qualificazioni maschili. LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: si infiamma la corsa per la classifica generale Benvenuti alla diretta della tappa di Bansko della Coppa del Mondo di snowboard 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su PGSRogla2026 Argomenti discussi: LIVE Snowboard, PGS Rogla 2026 in DIRETTA: March difende il primato in classifica generale; A che ora lo snowboard oggi, PGS Rogla 2026: programma, tv, streaming; LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: eterno Fischnaller che a 45 anni si afferma ancora! Nel femminile vince Ledecka; Snowboard, otto azzurri alle fasi finali del PGS di Simonhöhe. LIVE Snowboard, PGS Rogla 2026 in DIRETTA: March difende il primato in classifica generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante parallelo (PGS) valido per la coppa del mondo ... oasport.it A che ora lo snowboard oggi, PGS Rogla 2026: programma, tv, streamingDopo la tappa di Simonhöhe, la Coppa del Mondo di PGS 2025-2026 proseguirà oggi a Rogla, in Slovenia. Si tratta del settimo appuntamento della stagione ... oasport.it Snowboard, i convocati dell’Italia per la tappa di Rogla: i big azzurri si testano prima delle Olimpiadi - x.com www.carvers.it Snowboard Carving - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.