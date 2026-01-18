LIVE Snowboard PGS Bansko 2026 in DIRETTA | si infiamma la corsa per la classifica generale

Benvenuti alla diretta della tappa di Bansko della Coppa del Mondo di snowboard 2026. Seguiremo in tempo reale le gare di slalom gigante parallelo, un appuntamento importante per la nazionale italiana in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina. Rimanete aggiornati sui risultati e sulla classifica generale, con un’attenzione particolare alla corsa per il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della tappa di Basko, valida per la Coppa del Mondo di snowboard, con lo slalom gigante parallelo che resta uno dei grandi palcoscenici per la Nazionale italiana, soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina che inizieranno il 6 novembre e termineranno il 22. Questa è la seconda giornata di fila che di gareggia sulla pista bulgara, visto che anche ieri è andata in scena una gara assolutamente negativa per i nostri azzurri. La mattinata è già stata negativa, con il maltempo che ha condizionato le prove a tempo che hanno portato alla non qualificazione alle fasi finali di Roland Fishnaller, con i soli Edwin Coratti, Maurizio Bormolini e Aaron March che sono passati agli ottavi di finale uscendo immediatamente, senza passare prima dalla semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

