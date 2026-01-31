LIVE Snowboard PGS Rogla 2026 in DIRETTA | Coratti e Caffont ai quarti! March si ferma agli ottavi
Oggi a Rogla si sono disputate le qualifiche di snowboard ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Jamine Coratti si ferma ai quarti, battuta dalla austriaca Payer, che prende subito vantaggio e passa il turno. March invece esce agli ottavi. La gara continua con altri atleti pronti a sfidarsi per un posto in semifinale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29: Niente da fare per Jamine Coratti battuta nettamenhte dalla austriaca Payer che ha preso un buon vantaggio fin dalle prime porte. Ora Zuzana Maderova (Cze) – Tsubaki Miki (Jpn) 13.27: Niente da fare anche per Daniele Bagozza battuto di pochissimo dal coreano Kim che affronterà il padrone di casa Mastnak. Solo due gli azzurri che raggiungono i quarti di finale 13.25: Brutto colpo per le ambizioni di coppa del mondo di Aaron March che perde per un centesimo contro lo sloveno Mastnak sospinto dal pubblico di casa. Non ci voleva questa sconfitta per l’azzurro nella corsa alla sfera di cristallo. 🔗 Leggi su Oasport.it
