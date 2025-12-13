LIVE Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA | Caffont e Coratti ai quarti femminili tocca agli uomini!
Segui in tempo reale le emozioni dei Campionati del Mondo di Snowboard PGS a Cortina d'Ampezzo 2025. Tra qualificazioni, qualificazioni e quarti di finale, aggiornamenti live su prestazioni e possibili derby tra i migliori atleti. Rimani con noi per non perdere nessuna fase di questa competizione internazionale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01 Ottima partenza del tedesco. 18.00 Potrebbe esserci un derby ai quarti di finale! Nella seconda batteria, infatti, c’è Roland Fishnaller che dovrà vedersela con il tedesco Baumeister! 17.59 BORMOLINI AI QUARTI! Maurizio recupera quaranta centesimi all’austriaco e accede alla fase successiva. 17.58 Gli ottavi di finale maschili partono subito con un italiano: si tratta di Maurizio Bormolini che se la vderà con l’austriaco Alexander Payer. OTTAVI DI FINALE MASCHILI 17.57 Terminano gli ottavi femminili con Caffont e Coratti che rappresenteranno l’Italia ai quarti di finale! 17. Oasport.it
