LIVE Skicross Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Deromedis firma la settima vittoria in carriera! Altro podio per Galli

Si chiude qui la nostra diretta dalla Val di Fassa, dove si è appena conclusa la gara di skicross. Deromedis ha conquistato la sua settima vittoria in carriera, portando a casa un risultato importante. Galli si conferma ancora una volta sul podio, aggiungendo un altro risultato positivo alla sua stagione. La corsa è stata emozionante, con i piloti che hanno dato il massimo fino all’ultimo metro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:59 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di gara-2 di Val di Fassa. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:58 Altri due podi per l’Italia, che festeggia dunque la vittoria di Deromedis ed il terzo posto di Galli. 13:57 In classifica generale l’azzurro rosicchia 40 punti ad Howden. Il canadese sale a 593 punti, a +139 sull’italiano. 13:55 Finale straordinaria dell’azzurro, che chiude la porta in curva 4 e rintuzza l’attacco del tedesco Wilmsmann. Completa il podio il canadese Howden. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Deromedis firma la settima vittoria in carriera! Altro podio per Galli Approfondimenti su Val di Fassa 2026 LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: splendida vittoria per Galli, adesso Deromedis! Oggi il live di Skicross in Val di Fassa regala emozioni intense. LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: splendida vittoria per Galli, Deromedis quarto Questa mattina in Val di Fassa si è conclusa una gara di skicross, con Galli che ha conquistato una vittoria importante. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Val di Fassa 2026 Argomenti discussi: LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: splendida vittoria per Galli, Deromedis quarto; Ski Cross: sette azzurri qualificati per la prima delle due sfide di Cdm in Val di Fassa; FIS Ski Cross World Cup 2026 in Val di Fassa: aggiornamenti LIVE; LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Galli e Deromedis ci riprovano. LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: splendida vittoria per Galli, Deromedis quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Rimanete con noi per conoscere tutti gli aggiornamenti di ... oasport.it LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Galli e Deromedis ci riprovanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di gara-2 di Val di Fassa, evento valido per la Coppa del ... oasport.it Galli show in Val di Fassa Vittoria a Passo San Pellegrino, Deromedis 4°, Zuech 5° nella gara maschile #SkiCross #CoppaDelMondo #Galli #Deromedis #ValDiFassa x.com FANTASTICA VITTORIA PER JOLE E OTTIMI SEGNALI DA TUTTA LA SQUADRA! Lo skicross azzurro è a puntino per le Olimpiadi! Sulle nevi della val di Fassa trionfa una super Jole Galli che domina tutti i turni di gara e torna al successo in coppa facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.