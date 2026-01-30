LIVE Skicross Val di Fassa 2026 in DIRETTA | splendida vittoria per Galli adesso Deromedis!

Oggi il live di Skicross in Val di Fassa regala emozioni intense. Galli conquista una vittoria bella e convincente, mentre Deromedis cerca di risalire posizioni e si trova al momento terzo. La gara si fa sempre più avvincente e ogni atleta dà il massimo per salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Deromedis cerca di prendere quota, al momento è terzo 13.51 Partenza più lenta per Simone, Wilmmsman è un fulmine, terzo l’azzurro. 13.50 Ci siamo. COMINCIA LA BIG FINAL. Tre tedeschi contro un azzurro HRONEK Tm DEROMEDIS Simone WILMSMANN Florian RENN Cornel 13.48 Dopo il fotofinish, ecco la classifica ufficiale con la buona vittoria del nostro Dominik Zuech Zuech (5). Martin (6). Raffort (7). Fiva (8). 13.47 Ecco i partecipanti MARTIN Gil ZUECH Dominik FIVA Alex RAFFORT Nicolas SMALL FINAL CATEGORIA MASCHILE 13.45 Galli in mixed zone:” Mi sento a casa qui. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: splendida vittoria per Galli, adesso Deromedis! Approfondimenti su Val di Fassa 2026 LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Deromedis e Galli in Big Final! Questa mattina a Val di Fassa si sono svolti le finali di skicross, con Deromedis e Galli che sono arrivati in Big Final. LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Deromedis ed altri due azzurri ai quarti, attesa per Galli Questa mattina a Val di Fassa si sono disputate le gare di skicross, con alcuni atleti italiani che sono riusciti a qualificarsi per i quarti di finale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Val di Fassa 2026 Argomenti discussi: LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Deromedis a caccia del successo, tra poco si parte; Ski Cross: sette azzurri qualificati per la prima delle due sfide di Cdm in Val di Fassa; SPORT * FIS SKI CROSS WORLD CUP VAL DI FASSA: PARK MONZONI PRONTO PER L'ULTIMO ATTO DI COPPA DEL MONDO PRIMA DELLE OLIMPIADI; Deromedis e Piccolo superano le qualifiche in gara 1 in Val di Fassa. LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: splendida vittoria per Galli, adesso Deromedis!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SMALL FINAL CATEGORIA FEMMINILE 13.29 Confermata la classifica, solo ammonizione per Hronek Deromedis Hronek ... oasport.it FIS Ski Cross World Cup 2026 in Val di Fassa: aggiornamenti LIVEGARA 1, venerdì 30 gennaio 2026 Venerdì 30 gennaio, in Val di Fassa, spazio a gara 1: ottavi di finale dalle 12.30, finali nel primo pomeriggio e premiazioni a seguire. In serata la sfilata a Moena, ... discoveryalps.it LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Deromedis a caccia del successo, tra poco si parte - x.com Coppa del Mondo di skicross in Val di Fassa per il secondo anno consecutivo, con le gare al Park Monzoni previste venerdì e sabato; niente da fare oggi, con il programma che verrà compresso sperando nel miglioramento delle condizioni a partire da domani - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.