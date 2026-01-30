LIVE Skicross Val di Fassa 2026 in DIRETTA | splendida vittoria per Galli Deromedis quarto

Questa mattina in Val di Fassa si è conclusa una gara di skicross, con Galli che ha conquistato una vittoria importante. Deromedis si è piazzato quarto, lasciando spazio ai festeggiamenti per il primo. La giornata di sport continua e gli appassionati restano sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Rimanete con noi per conoscere tutti gli aggiornamenti di questa lunga giornata di eventi sportivi. Buon proseguimento! 13.56 L’azzurro potrà comunque rifarsi subito, a partire da domani per gara-2 (che sarà preceduta dalle qualificazioni). 13.55 Deromedis rosicchia 50 punti ad Howden in classifica generale. Si poteva fare di più. Peccato. 13.53 Purtroppo Simone si è reso artefice di una gara non semplice, dove è stato subito costretto ad inseguire, peccato perché sicuramente il terzo posto era alla portata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi il live di Skicross in Val di Fassa regala emozioni intense.

Questa mattina a Val di Fassa si sono svolti le finali di skicross, con Deromedis e Galli che sono arrivati in Big Final.

LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: splendida vittoria per Galli, adesso Deromedis!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Galli in mixed zone:Mi sento a casa qui. Sono sorpresa delle mie partenze, non sono mai stata il massimo ... oasport.it

FIS Ski Cross World Cup 2026 in Val di Fassa: aggiornamenti LIVEGARA 1, venerdì 30 gennaio 2026 Venerdì 30 gennaio, in Val di Fassa, spazio a gara 1: ottavi di finale dalle 12.30, finali nel primo pomeriggio e premiazioni a seguire. In serata la sfilata a Moena, ... discoveryalps.it

LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Deromedis a caccia del successo, tra poco si parte - x.com

#skicross Si è aperta nel segno di una grande Italia, ma pure di un doppio colpo di scena, la tappa della Fis Ski Cross World Cup della Val di Fassa. Sette gli azzurri qualificati, compresi i trentini Simone Deromedis e Paolo Piccolo. Out i due leader di Copp - facebook.com facebook