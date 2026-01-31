LIVE Sci alpino SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA | Pirovano fuori all’ultima porta aveva più di mezzo secondo di vantaggio!

Questa mattina a Crans Montana si è appena conclusa la prova di SuperG maschile. Pirovano, che aveva fatto segnare il miglior tempo fino all’ultimo tratto, è uscito di scena all’ultima porta. Aveva più di mezzo secondo di vantaggio, ma l’errore gli è costato caro. La gara è ancora aperta e gli atleti si preparano per la prossima manche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 11.52 La slovena Ilka Stuhec è 12ma a 94 centesimi. 11.51 La classifica dopo le prime 22: 1 BLANC Malorie – Svizzera – 1:17.34 2 GOGGIA Sofia – Italia – 1:17.52 3 MELESI Roberta – Italia – 1:17.76 4 WEIDLE-WINKELMANN Kira – Germania – 1:17.78 5 ROBINSON Alice – Nuova Zelanda – 1:17.85 6 RAEDLER Ariane – Austria – 1:17.95 7 HUETTER Cornelia – Austria – 1:17.98 8 PUCHNER Mirjam – Austria – 1:18.06 9 LEDECKA Ester – Repubblica Ceca – 1:18.18 10 LIE Kajsa Vickhoff – Norvegia – 1:18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Pirovano fuori all’ultima porta, aveva più di mezzo secondo di vantaggio! Approfondimenti su Crans Montana SuperG LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: iniziata una gara complessa È iniziata la gara di SuperG a Crans Montana, con gli atleti che affrontano una prova molto impegnativa. LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Melesi in testa, Brignone e Curtoni hanno rischiato di cadere Questa mattina a Crans Montana si corre il SuperG di sci alpino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Crans Montana SuperG Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: pista pericolosa, Brignone e Goggia devono fare attenzione!; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Crans-Montana discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Slalom speciale a Spindleruv Mlyn: domina Mikaela Shiffrin. Il trionfo di Giovanni Franzoni; Rivivi il LIVE! Super G: Odermatt brucia von Allmen, Italia giù dal podio. LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: E’ TORNATA SOFIA GOGGIA! In testa davanti a Melesi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 11.33 La ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG femminile e prova discesa maschile Crans Montana, startlist, streamingSiamo sul rettilineo finale, bisogna percorrere l'ultimo tratto prima di tuffarsi a capofitto nel momento clou dell'annata, le Olimpiadi. La Coppa del ... oasport.it DIRETTA Sci alpino, in pista il SuperG femminile: al comando la svizzera Malorie Blanc Guarda la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/sci-alpino-coppa-del-mondo-sci-crans-montana-libera-superg-femminile-maschile- - facebook.com facebook A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG femminile e seconda prova discesa maschile Crans Montana, tv, streaming - x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.