LIVE Sci alpino SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA | iniziata una gara complessa

È iniziata la gara di SuperG a Crans Montana, con gli atleti che affrontano una prova molto impegnativa. I pettorali sono stati distribuiti, e la gara è in corso. Seguiamo da vicino le varie manche, mentre gli sciatori si sfidano su un percorso difficile e selettivo. La giornata si presenta complicata per molti, con condizioni che mettono alla prova le capacità di ciascuno. La diretta continua, e aggiornamenti in tempo reale arrivano da questa competizione di altissimo livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 11.01 1’17?95 per Raedler. Pista molto tecnica: per andare forte, bisogna prendersi dei rischi. Ne vale la pena a 8 giorni dalla discesa olimpica? Adesso Roberta Melesi: lei ai Giochi non ci sarà, quindi può attaccare. 11.00 Iniziata la gara. In pista l’austriaca Ariane Raedler. 10.54 Sofia Gogga vanta ben quattro vittorie a Crans Montana, tutte in discesa. 10.53 La classifica di Coppa del Mondo di superG: 1 Sofia Goggia (Italia) – 200 punti 2 Lindsey Vonn (Stati Uniti) – 190 punti 3 Alice Robinson (Nuova Zelanda) – 180 punti 4 Romane Miradoli (Francia) – 159 punti 5 Emma Aicher (Germania) – 124 punti 6 Elena Curtoni (Italia) – 105 punti 7 Ester Ledecká (Repubblica Ceca) – 104 punti 8 Cornelia Hütter (Austria) – 91 punti 9 Keely Cashman (Stati Uniti) – 87 punti 10 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) – 80 punti 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: iniziata una gara complessa Approfondimenti su Crans Montana LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Brignone attende un riscontro nella velocità Oggi a Crans Montana si disputa il superG femminile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: pista pericolosa, Brignone e Goggia devono fare attenzione! Le atlete italiane Brignone e Goggia scendono in pista per la prova di SuperG a Crans Montana. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: pista pericolosa, Brignone e Goggia devono fare attenzione!; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Crans-Montana discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Rivivi il LIVE! Super G: Odermatt brucia von Allmen, Italia giù dal podio; Sci, il SuperG di Kitzbuehel LIVE. LIVE! SuperG femminile Crans Montana, Coppa del Mondo: Brignone torna nella velocità, Goggia difende il pettorale rosso, mistero VonnLa diretta scritta del SuperG femminile di Crans Montana (ore 11:00), ultima gara di Coppa del Mondo per le donne prima di Milano Cortina 2026. eurosport.it LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza, la startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 10.40 Buongiorno ... oasport.it GIORNATA RICCA Cosa è meglio di un appuntamento con lo sci alpino Quando in programma ce ne sono due! L’attenzione è tutta per il superG femminile di Coppa del Mondo alle 11… Ma già ora, sempre a Crans Montana, ci sono gli uomini jet co - facebook.com facebook A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG femminile e seconda prova discesa maschile Crans Montana, tv, streaming - x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.